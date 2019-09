‘Callboys’ pakken uit met eigen merchandise

Sinds vorige week kan je je elke donderdagavond weer te goed doen aan Devon, Wesley, Randy en Jeremy in ‘Callboys’. Het vervolg van de immens populaire serie liet drie jaar op zich wachten, maar dat is intussen allemaal vergeven en vergeten. Zeker nu de boys met eigen merchandise op de proppen komen.

Voor de collectie ging televisiezender Vier een samenwerking aan met online shop Mister T en kledingwinkel Brooklyn. Tijdens ‘Gert Late Night’ werd er al een tipje van de sluier gelicht en nu kan je de hele collectie dus aanschaffen vie de website van Mister T.

Marcelleke







De merchandise is al even legendarisch als de collectie zelf. De boxershorten, marcellekes en T-shirts moeten duidelijk met een flinke schep zout genomen worden. Devon, Wesley, Randy en Jeremy prijken uitdagend op de verschillende modellen. Heb jij er altijd al van gedroomd om met de ‘Callboys’ in bed te liggen of samen een romantisch diner te houden? Dan is dit wellicht de uitgelezen kans. Of er veel interactie tussen jullie zal plaatsvinden, blijft wel nog de vraag.