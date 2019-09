Maak kans op 6 X 2 weekendbiljetten van NMBS!

Op ontdekkingsreis door de hoofdstad van Wallonië

Wist je dat Namen de hoofdstad van Wallonië is? Je vindt er een rijk patrimonium aan architec-tuur en cultuur. Het loont zeker de moeite om de stad te verkennen, temeer omdat ze gemakke-lijk bereikbaar is met de trein, zowel vanuit Vlaanderen, Brussel, Luik of Charleroi.

Namen bevindt zich op de plek waar de Samber en de Maas elkaar in de armen vallen. De stad her-bergt een hele reeks schatten, genoeg om een dagtrip of zelfs een weekend mee te vullen. De indrukwekkendste is ongetwijfeld de imposante citadel, die al meerdere eeuwen boven alles uit-torent. Al in de derde eeuw was die plaats van militair belang. Om vijanden op afstand te houden, bouwden de bewoners er toen een muur en groeven een natuurlijke holte uit tot een verdedi-gingsgracht. Het zou echter tot de Middeleeuwen duren voor er een verstevigde residentie ver-scheen, die zich beetje bij beetje ontwikkelde tot een burcht. Gedurende verschillende eeuwen bekleedde de citadel een belangrijke strategische positie, maar sinds de 19de eeuw is de locatie getransformeerd in een recreatiecentrum en een wandelplaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou ze haar oorspronkelijke militaire functie toch nog één keer vervullen, als commandopost van de Versterkte Positie Namen. In 1975 gaf het Ministerie van Defensie de sleutels van de citadel symbolisch terug aan de stad, en in 1977 verlieten de laatste paracommando’s de site.

Om de geheimen van die magnifieke vesting te doorgronden, kan je kiezen uit twee geleide be-zoeken, met een klein treintje of via een wandeling doorheen de ondergrondse delen van de burcht. De rondleidingen worden het hele jaar door georganiseerd. Vergeet niet om tijdens je klim naar de citadel het onwaarschijnlijke bronzen standbeeld van de Vlaamse kunstenaar Jan Fabre te bewonderen, gezeten op… een schildpad.







Bezoek en shopping

Behalve de citadel heeft Namen nog een hele reeks andere gebouwen in petto waar je even langs moet gaan. We denken met name aan het Belfort, opgenomen in de Werelderfgoedlijst van Unes-co. Ook het Koninklijk Theater, de Saint-Loupkerk en de Saint-Aubainkathedraal moet je zeker zien. Op dat moment ben je afgedaald van de heuvels rond de stad en kan je een wandeling gaan maken in het historische centrum. De oude straten vormen er voor het grootste deel een voetgan-gerszone en zijn geplaveid.

Het historische centrum is een lust voor het oog, maar ook het nieuwe centrum loont de moeite, vooral voor shoppingfans. In de Rue de Fer, vlak naast het station, vind je allerlei bekende merk-winkels. In de parallelle straten kan je terecht voor kleinere boetiekjes. Moe van het stappen? Laat je voeten dan even rustig in een van de vele Naamse restaurants en cafés. Liefhebbers van gebak-jes kunnen zich laten gaan in de verschillende tearooms.

Ben je eerder uit op cultuur, dan blijf je ook niet op je honger zitten. Je vindt je gading in de vele musea die de stad rijk is. We stippen met plezier het Musée Félicien Rops aan, gewijd aan de kun-stenaar die afkomstig was uit Namen. Het gebouw presenteert unieke werken van de veelzijdige schilder, illustrator, etser en beeldhouwer uit de 19de eeuw. Nog zin in kunst? Je kan je hart ook ophalen in het TreM.a (of Musée des Arts anciens du Namurois), het Musée des Arts Décoratifs de Namur en het Musée Africain. Op de heropening van het beroemde Musée Archéologique, dat momenteel naar een nieuwe locatie verhuist, is het nog wachten tot het voorjaar van 2020. Wie dan nog wat tijd over heeft, kan nog even binnenwippen in L’Élysette, de hoofdzetel van de Waal-se regering. Aan de overkant van de rivier bevindt zich dan weer het Waalse parlement.

Namen zou echter niet Namen zijn zonder zijn beroemde Namourettes. Van juni tot eind septem-ber krijg je via die kleine boottochtjes op de Maas en de Samber een totaal andere blik op de stad. Afhankelijk van de tijd van het jaar is het ook mogelijk om deel te nemen aan een van de vele crui-ses op de rivieren, met vertrek in Namen.

Spoorwegkruispunt

De eenvoudigste manier om naar de stad te reizen, is om de trein te nemen tot aan het station van Namen. Die halte is ideaal gesitueerd, op de as Brussel-Luxemburg en Luik-Rijsel. Vanuit Brussel moet je ongeveer een uur reistijd rekenen, vanuit Luik 50 minuten en vanuit Charleroi een half uur. Namen is trouwens het drukst bezochte station van Wallonië. In 2018 kreeg het tijdens de week elke dag gemiddeld 21.793 reizigers over de vloer. Vergeet niet om je ticket op voorhand te reser-veren op de site http://nmbs.be en om gebruik te maken van een voordeliger Weekendbiljet als je tussen vrijdag 19 uur en zondag om middernacht de trein neemt.

We geven 6×2 Weekendbiljetten weg! Surf naar https://nl.metrotime.be/win/ en waag je kans.