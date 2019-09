“Weet niet of Barcelona hem terugwilde”, zegt Messi over afgesprongen transfer van Neymar

De mogelijke terugkeer van Neymar naar Barcelona was afgelopen zomer dé transersoap. Na heel wat gespeculeer en wilde verhalen bleef de Braziliaan uiteindelijk bij PSG in Parijs. Lionel Messi erkent in een gesprek met het Catalaanse dagblad Sport dat hij zijn maatje graag had zien terugkeren, maar benadrukt tegelijkertijd dat hij niet het laatste woord heeft bij Barça. “Ja, ik zou het super hebben gevonden mocht Neymar teruggekeerd zijn. Ik heb begrip voor de mensen die daar niet mee akkoord zijn. Dat is normaal na alles wat er met Ney is gebeurd. De manier waarop hij vertrok, dat hij ons heeft achtergelaten (…) Maar als je naar het sportieve kijkt, dan is hij een van de beste spelers in de wereld en uiteraard zouden de kansen op succes voor onze ploeg groter zijn geworden”, legt Messi uit. “Ik ben niet teleurgesteld. Ik zou hem graag bij ons hebben gehad maar zoals ik al eerder zei, hebben wij een uitzonderlijke selectie die ook zonder hem titels kan winnen.”

Er wordt wel eens beweerd dat Messi's wil wet is in en rond Camp Nou, maar dat is niet zo, benadrukt de Argentijnse balgoochelaar. "Hier ben ik het niet die de lakens uitdeelt. We hebben nooit gezegd dat we hem moesten transfereren. We hebben niets opgelegd."







Neymar stapte in 2017 voor het nog steeds geldende recordbedrag van 222 miljoen euro over naar PSG. Bij die transfer, die heel wat voeten in de aarde had, zijn diepe wonden geslagen en Messi zegt niet te weten of het bestuur van Barcelona überhaupt open stond voor een terugkeer van de Braziliaanse spits. “Ik weet niet of de club het wilde. Ik weet wel dat Neymar er veel zin in had. Maar ik begrijp dat het lastig onderhandelen is met PSG. Ik weet echt niet of Barcelona al het mogelijke heeft gedaan.”

De 32-jarige Messi kwam vorige week zelf in het nieuws toen enkele kranten berichtten dat hij zijn contract bij Barcelona, dat tot 2021 loopt, volgende zomer eenzijdig kan opzeggen. Maar de vijfvoudige Gouden Bal verzekert dat hij geen plannen heeft om Catalonië te verlaten.

“Mijn project bestaat erin hier te blijven zolang ik in staat ben competitief te zijn en mijn lichaam het toelaat”, aldus Messi. “Ik wil zolang mogelijk bij FC Barcelona blijven, mijn carrière hier volmaken want dit is mijn thuis. Voor mij betekenen geld of die clausule niets. Het zijn andere dingen die voor mij belangrijk zijn. Het allerbelangrijkste is dat er een ambitieus project bestaat.”

Dit seizoen kwam Lionel Messi door een kuitblessure nog niet in actie. Ook de competitiematch van zaterdag tegen Valencia komt nog te vroeg. “We zullen zien of ik tegen Borussia (Dortmund, volgende dinsdag in de Champions League) of tegen Grenada (volgende zaterdag in La Liga) kan spelen”, besloot hij.

bron: Belga