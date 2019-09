Ontslag Bolton – Bolton moest opstappen na grote fout over Noord-Korea

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton moest opstappen omdat hij een grote fout had gemaakt tijdens de onderhandelingen met Noord-Korea. Dat maakte president Donald Trump bekend. Volgens Trump maakte Bolton “enkele heel grote fouten wanneer hij praatte over het Libië-model voor (de Noord-Koreaanse leider) Kim Jong-un”. “Dat is geen goede verklaring om af te leggen. Kijk naar wat er gebeurd is met Moammar Kadhafi.”

De Libische dictator gaf zijn hele arsenaal op en liet wapeninspecteurs binnen in zijn land, net zoals de VS willen dat Noord-Korea doet. Maar Kadhafi werd vermoord tijdens de opstanden van de Arabische lente, die door de VS gesteund werden.

Naar verluidt deed Bolton die suggestie om Kim aan te zetten om gehoor te geven aan de Amerikaanse eisen. Volgens Trump zette dat de onderhandelingen tussen de twee landen onder druk.

Volgens Amerikaanse media waren er ook meningsverschillen tussen Trump en Bolton over Afghanistan en de vredesgesprekken tussen de VS en de taliban.

Bolton was sinds april 2018 de nationale veiligheidsadviseur van Trump. Hij volgde generaal H.R. McMaster op in die functie en was al de derde nationale veiligheidsadviseur van Trump. De eerste was Michael Flynn, tegen wie juridische stappen zijn gezet omdat hij had gelogen tegen de FBI over contacten met Russische functionarissen.

Trump liet weten dat hij volgende week een vervanger zal aanduiden en dat er vijf “zeer gekwalificeerde” mensen geïnteresseerd zijn in de post.

bron: Belga