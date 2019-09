Luikenaar opgepakt voor gooien van nepgranaten in Antwerpen

In Luik is vandaag een man opgepakt in het kader van het onderzoek naar een van de gewelddadige incidenten in het drugsmilieu in Antwerpen. Dat meldt het Antwerpse parket. De man wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor drie nepgranaten die op 15 maart werden aangetroffen in de Rupelstraat nabij Park Spoor Noord. Hij zal voor de onderzoeksrechter worden geleid. Er werd ook een huiszoeking uitgevoerd op zijn adres. Wat het mogelijke motief van de verdachte was, maakte het parket niet bekend.

Het is ook niet duidelijk of hij in aanmerking komt voor nog meer gewelddadige feiten binnen het Antwerpse drugsmilieu. In diezelfde Rupelstraat vond bijvoorbeeld op 6 maart ook al een brandstichting aan een auto plaats, maar daarvoor werd in juni al een verdachte aangehouden.







bron: Belga