James Ensor krijgt 70 jaar na overlijden grote retrospectieve in Brussel

James Ensor is een van de belangrijkste kunstenaars uit de Belgische geschiedenis. Om de 70ste verjaardag van het overlijden van deze meester te vieren, organiseert de Ensor Stichting vzw een maand lang een grote retrospectieve in de Kortenberglaan in Brussel. Van 20 september tot 19 oktober willen de organisatoren zo de reputatie van Ensor tentoonstellen en promoten in binnen- en buitenland. De tentoonstelling is een privé-initiatief van de Ensor Stichting in samenwerking met verzamelaars en Ensor-liefhebbers Frank Deceuninck, Henri Vandekerckhove en Xavier Tricot. De retrospectieve zal heel wat bijzondere en zeldzame werken tonen van de surrealistische Belgische schilder.

“Dit is de grootste tentoonstelling rond James Ensor uit de laatste 10 jaar in ons land”, stelt producer Henri Vandekerckhove. “Elk genre uit het oeuvre van James Ensor is vertegenwoordigd, alsook elk medium en doorheen alle periodes van zijn carrière. Van tekeningen en prenten tot schilderwerken op doek en paneel. Van de stillevens aan het begin van zijn carrière tot de maskers en politiek-sociale onderwerpen, de humor en zijn eigen mythologie.”

Er werd ook een catalogus ontworpen met de tentoongestelde werken, om zo de promotie van Ensors werk over de grenzen heen te ondersteunen. De kunstliefhebbers kunnen op de retrospectieve kennis maken met zowel de landschappen die Ensor tekende, als de typische skeletten van Ensor. Er wordt zelfs een “geskeletteerd zelfportret” van de kunstenaar getoond.

bron: Belga