In het dossier rond spelersmakelaar Christophe Henrotay is vanochtend voormalig RSC Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt voor verhoor. Dat meldt La Dernière Heure. Het federaal parket bevestigt dat een persoon werd opgepakt voor verhoor, maar geeft voorlopig geen details vrij over de identiteit van de betrokkene. Gisteren werden in Monaco en Luik al Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux opgepakt. Ze werden allebei onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming.

bron: Belga