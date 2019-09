Valencia ontslaat coach Marcelino

Valencia CF heeft vandaag coach Marcelino aan de deur gezet. De 54-jarige Spanjaard was het seizoen in Spanje begonnen met 4/9. Drie dagen voor de uitwedstrijd bij kampioen Barcelona mag hij zijn biezen pakken. Marcelino stond sinds mei 2017 aan het roer van Los Ché. Valencia geeft in een kort persbericht geen verdere uitleg over het ontslag van Marcelino, maar een conflict met de Singaporese eigenaar Peter Lim zou volgens Spaanse media aan de basis van het ontslag liggen.

Marcelino loodste Valencia vorig seizoen naar een vierde plaats in La Liga, waardoor de club dit jaar uitkomt in de groepsfase van de Champions League. Chelsea (uit) is de eerste tegenstander op 17 september. Later volgen ook nog duels met Ajax en Rijsel.







Het team telt met Eliaquim Mangala (ex-Standard) één oude bekende van de Jupiler Pro League.

Bron: Belga