“Twee seconden volstaan om te verongelukken”

Met slogans als “Selfies maken kan dodelijk zijn” of “Je partner kussen kan dodelijk zijn” en met de boodschap “2 seconden volstaan om te verongelukken” worden automobilisten gewezen op een aantal gevaren van afleiding achter het stuur. Het zijn slogans uit een online campagne van mobiliteitsorganisatie Touring naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit die dit jaar in Vlaanderen loopt van 16 tot 22 september. “Uit onderzoek van het Vlaamse verkeersagentschap VIAS Institute en het Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Den Haag blijkt dat chauffeurs 25 tot 30 procent van hun tijd afgeleid zijn in het verkeer”, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe. “Er wordt aangenomen dat afleiding een rol speelt in 5 tot 25 procent van de ongevallen, een brede marge omdat het niet altijd precies vast te stellen is in hoeverre afleiding van invloed is geweest bij een verkeersongeval. Uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) blijkt voorts nog dat 48 procent van de bestuurders wel eens een sms of e-mail leest tijdens het rijden. Bij smartphonen aan het stuur is de kans op een ongeval nochtans 23 keer hoger.”

Afgeleid zijn komt niet alleen door het gebruik van een mobiele telefoon in de auto, het gaat ook over iemand al rijdend een kus geven, make-up aanbrengen, spelen met de kinderen op de achterbank, naar een voorwerp grijpen of luide muziek afspelen. Ook eten en drinken verminderen de oplettendheid van de bestuurder. “Onderzoek toont aan dat het bedienen van toestellen tijdens het rijden of een bericht opstellen of lezen, de reactietijd enorm doet toenemen”, aldus Smagghe.







In 2018 werden volgens cijfers van de federale en de lokale politie 98.638 boetes uitgeschreven aan mensen die betrapt werden op telefoongebruik achter het stuur. “Dat is te weinig”, meent Touring, en sowieso 10 procent minder dan voorgaande jaren. “We moeten minstens naar 200.000 bekeuringen per jaar”, vindt Danny Smagghe. “Door de controles en de pakkans te verhogen, kan er een afschrikkingseffect ontstaan.”

Touring pleit ook voor systemen die bepaalde functies en apps blokkeren, van zodra men in de wagen stapt.

bron: Belga