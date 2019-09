Nieuwe aantijgingen tegen Bo Coolsaet

Na het nieuws over de rechtszaak tegen Bo Coolsaet (80) wegens aanranding en verkrachting, hebben nog twee andere vrouwen een klacht ingediend tegen de bekende uroloog. Dat schrijft de krant De Morgen. Het Antwerpse parket heeft daar geen info over. Afgelopen weekend raakte bekend dat Bo Coolsaet (foto midden) op 18 september voor de correctionele rechtbank van Antwerpen moet verschijnen. In 2006 was een toen 15-jarig meisje bij hem in behandeling voor blaasontstekingen en chronische bekkenbodempijn. De uroloog zou verschillende keren een instrument hebben gebruikt om de spieren rond haar urineleider te ontspannen.

Volgens de vrouw werd ze met het toestel verkracht. Hij zou haar ook aan haar billen en borsten hebben aangeraakt. Ze diende in 2015 een klacht in. Coolsaet ontkent de aantijgingen met klem. Het Antwerpse parket oordeelde dat er onvoldoende bezwaren waren om de uroloog voor de rechtbank te brengen en had de raadkamer gevraagd om hem buiten vervolging te stellen. De raadkamer besloot om hem toch door te verwijzen.







Sinds het nieuws bekend werd, hebben volgens De Morgen nog twee ex-patiënten een klacht ingediend bij de politie. Ook zij zeggen dat ze bij een behandeling ongewenst werden aangeraakt door Coolsaet. Bij de ene klacht gaat het om feiten die zich in 2003 zouden hebben voorgedaan, bij de andere zouden ze van de jaren 70 dateren.

bron: Belga