Lijnbus gaat rechtdoor op kruispunt en belandt in gracht in Brecht

In Sint-Lenaarts, een deelgemeente van het Antwerpse Brecht, is woensdagochtend omstreeks 6.30 uur een bus van De Lijn in de gracht beland. Dat zegt de lokale politie van de zone Voorkempen. De bus reed op het kruispunt van de Lessiusstraat en De Ring om een nog onbekende oorzaak rechtdoor, kruiste een fietspad en kwam naast de rijbaan terecht. De buschauffeur zat gekneld en is lichtgewond naar het ziekenhuis afgevoerd, bij de reizigers vielen geen gewonden.

De bus moest na het ongeval worden getakeld. Het incident veroorzaakt omstreeks 8 uur nog heel wat lokale verkeershinder tussen Brecht en Sint-Lenaarts.







bron: Belga