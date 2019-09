Lancering van Japans ruimtetuig naar ISS geannuleerd door brand

Door een brand is de lancering van een onbemand ruimtetuig vanop het zuidwestelijke Japanse eiland Tanegashima woensdagochtend lokale tijd uitgesteld. Het ruimteschip zou naar het internationaal ruimtestation gestuurd worden. De H-2B raket, die de vrachtvervoerder Konotori8 aan boord had, zou woensdag om 6.33 uur lokale tijd gelanceerd worden vanop het Tanegashima-ruimtecentrum. Ruim drie uur voor het vertrek ontdekte operator Mitsubishi Heavy Industries (MHI) een brand in de buurt van de basis.

“Het kan tijd in beslag nemen om de oorzaak van de brand en het effect op de raket en de basis te onderzoeken. Daarom heeft MHI besloten om de lancering te annuleren”, klinkt het in een mededeling.

De vrachtvervoerder moet 5,3 ton aan voorraad naar het ISS brengen. Het gaat om water, voedsel, kledij en benodigdheden voor experimenten.

bron: Belga