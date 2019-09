De kleur van het jaar is bekend en ook jij kan ermee aan de slag

Kleuren zijn, net zoals zo veel in het leven, trendgevoelig. Het ene jaar schilder je je huis in mosterdgeel, twee jaar later kleurt alles blauw. Zoals altijd heeft Levis ook dit jaar weer een kleur van het jaar gekozen. Goed nieuws: die is zo neutraal dat je er een hele tijd mee vooruit kan.

Uitgesproken behangpapier of verf is leuk voor even, maar je bent er al snel op uitgekeken. Je kiest beter voor een relatief neutrale kleur, die bij al je meubels past én die je niet binnen de kortste keren beu bent. Tranquil Down past helemaal binnen dat plaatje.

De zomer is nog niet voorbij of verfspecialist Levis heeft het al over 2020. Volgens het bedrijf verven we ons huis dat jaar massaal in Tranquil Dawn, een pastelkleur die zweeft tussen blauw, grijs en groen. Je kan de verf perfect combineren met wit, maar ook met andere pasteltinten of zelfs met knallende kleuren. Bovendien hebben groentinten een ontspannend effect – ideaal dus als je je slaapkamer een make-over wil geven.