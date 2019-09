Taliban waarschuwen Trump voor nieuw geweld als hij onderhandelingen definitief opblaast

De taliban in Afghanistan hebben de Amerikaanse president Donald Trump vandaag opnieuw gewaarschuwd dat als hij zoals aangekondigd de vredesgesprekken definitief begraaft, hij dat “binnenkort zal betreuren”. Zaterdag maakte Trump bekend dat hij een einde maakt aan de vredesgesprekken, die de Amerikanen de mogelijkheid moesten bieden een groot deel van hun troepen uit Afghanistan weg te halen. Ook haalde hij een top die zondag in Camp David had moeten plaatsvinden, van de agenda. De gesprekken tussen de Amerikanen en de taliban liepen al langer, in tweede instantie zou ook de Afghaanse regering erbij betrokken worden.

De taliban waarschuwen Trump nu voor de gevolgen van zijn beslissing. “Wij hadden twee opties om de bezetting van Afghanistan te beëindigen: ofwel via de jihad, ofwel via onderhandelingen. Als Trump de gesprekken wil stopzetten, kiezen we voor de eerste weg en dat zullen ze (de Amerikanen, red.) binnenkort betreuren”, zei een taliban-woordvoerder vandaag.







Bron: Belga