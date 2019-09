Onderwijsbond COV betreurt dat weer indruk wordt gewekt dat leraar te weinig werkt

Het COV, de onderwijsvakbond voor het basisonderwijs, betreurt dat OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme met zijn uitspraken “alweer de indruk wekt dat een leraar te weinig werkt voor het loon dat hij krijgt”. “Een Belgische leraar verdient goed, maar laat hem meer uren lesgeven”, zei onderwijsexpert Van Damme vandaag aan VRT NWS in een commentaar bij het jongste OESO-rapport “Education at a glance 2019/ Onderwijs in een oogopslag 2019”.

Het COV breng het recente tijdsonderzoek in herinnering, dat in opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werd uitgevoerd op vraag van de sociale partners. Leraren werken volgens dat onderzoek gemiddeld 41 uur en 30 minuten per week, gerekend over een heel kalenderjaar (vakantieperiodes inbegrepen). Ze werken niet alleen op school, maar ook thuis ’s avonds, in de weekends en tijdens de schoolvakanties.







“Als we willen dat de leraar méér lesgeeft, dan zal, zeker in het basisonderwijs, ingezet moeten worden op bijkomende aanwervingen voor logistieke ondersteuning en het houden van toezichten”, schrijft het COV in een persmededeling. “Het is op die manier dat een leraar zich eindelijk meer zal kunnen bezig houden met zijn kerntaak.”

“De cijfers die de OESO in zijn rapport aanhaalt, zijn misleidend. De realiteit die hier in gemiddelden geschetst wordt, is niet de realiteit van het dagelijks werk van leraren in een Vlaamse school. Om de kwaliteit van ons onderwijs in de toekomst te kunnen verbeteren, hebben we een genuanceerder debat nodig”, zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV.

bron: Belga