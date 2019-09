Oekraïens parlement maakt afzetting president mogelijk bij misdaad

Het Oekraïense parlement heeft een wet aangenomen die een procedure in het leven roept om een president af te zetten. Daarmee is een van de campagnebeloften van president Volodymyr Zelensky vervuld. Tot op heden was de afzetting van een president voorzien in de grondwet, maar de facto onmogelijk omdat er geen wet was over de te volgen procedure. In totaal stemden 245 parlementsleden van de partij van de president (Dienaar van het Volk) voor de wet, terwijl minstens 226 stemmen nodig waren. De partij heeft een absolute meerderheid in het parlement.

De pro-Westerse partijen Europese Solidariteit van gewezen president Petro Porosjenko en Stem van de rockster Svjatoslav Vakartsjoek hekelden dat overtredingen zijn begaan tijdens een volgens hen te snelle stemming.

De nieuwe wet moet nog worden bekrachtigd door de president. Het parlement zal de macht hebben om de staatsleider af te zetten als die laatste een misdaad begaat. Daarvoor is de instemming van drie vierde van de parlementsleden en de goedkeuring van het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof nodig.

Bron: Belga