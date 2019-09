Kwal. EK U21 2021 (m) – Belgische beloften kunnen ook tegen Bosnië niet winnen, het blijft 0-0

De Jonge Duivels hebben dinsdagavond ook hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd op weg naar het EK U21 in 2021 in Hongarije en Slovenië niet kunnen winnen. In hun eerste thuiswedstrijd in Leuven bleef het 0-0 tegen Bosnië. Vrijdag verloren de jongens van bondscoach Johan Walem hun eerste kwalificatieduel met 1-0 in Wales. Na een studieronde van een kwartiertje zorgden de Bosniërs voor het eerste gevaar. Svilar stond paraat op het schot van Mustedanagic. De Belgen schoten wakker en controleerden het vervolg van de eerste helft. Antonucci en De Smet dreigden, en Saelemaekers trof de paal, maar gescoord werd er niet.

Ook na de pauze bleven de Belgen het balbezit monopoliseren. Na vier minuten vond De Smet in de zestien Amuzu, maar de buitenspeler van Anderlecht trapte onbegrijpelijk over. De Bosniërs beperkten zich tot verdedigen en de Belgen vergaten de weinige kansen af te werken. Openda miste twintig minuten voor tijd de grootste mogelijkheid. Hij trapte, alleen voor Zlomislic, over. Een echt slotoffensief kwam er niet meer. De Belgen blijven steken op een teleurstellende 1/6.

In de andere wedstrijd in kwalificatiegroep 9 won Duitsland met ruime 1-5 cijfers bij Wales. In de tussenstand is Bosnië (4 ptn uit 2 duels) voorlopig leider. Verderop volgen Duitsland (3 ptn/1 duel), Wales (3 ptn/2 duels), België (1 pt/2 duels) en Moldavië (0 ptn/1 duel).

