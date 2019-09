Win een elektrische step E-TWOW BOOSTER PLUS

Vandaag meer dan ooit, hebben de fiets en de zachte mobiliteit meer wind in de zeilen gekregen ! Of het nu om de praktische kant gaat, de lage economische kosten, de dynamiek van de gemeenschap of de gezondheidsvoordelen, de zachte mobiliteit staat nu centraal in de Brusselse « Vélorutie ».

Het is om die reden dat sinds 2017 de beurs Bike Brussels bezoekers uitnodigt om het volledige aanbod aan mobiliteitsoplossingen in België te ontdekken. « Ontdekken, testen en adviseren » is het motto van deze derde editie van de beurs Bike Brussels die georganiseerd wordt tijdens de Europese week van de Mobiliteit, van vrijdag 20 tot maandag 23 september 2019 in Tour & Taxis.







Praktische info op : www.bikebrussels.be

In het kader van Bike Brussels, biedt Mobility Center VDB je een elektrische step E-TWOW BOOSTER PLUS aan !

www.mobilitycentervdb.com/ Praktische info op :

