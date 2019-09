Volgens Internationaal Atoomagentschap heeft Iran sterkere reactoren geïnstalleerd

Het Internationale Atoomagentschap (IAEA) heeft bevestigd dat Iran niet langer de voorwaarden van het nucleair akkoord naleeft. Volgens een mededeling van het agentschap vandaag heeft Iran meerdere reactoren in Natanz (in de provincie Isfahan) geïnstalleerd die op een snellere en efficiëntere manier de verrijking van uranium mogelijk maken. Iran verbreekt op die manier het derde punt van het nucleair akkoord dat in 2015 in Wenen was overeengekomen en zet zodoende de Europese ondertekenaars van het verdrag, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, onder druk.

De VS zijn in mei van vorig jaar uit het verdrag gestapt en kiezen nu voor een politiek waarbij Iran maximaal onder druk wordt gezet, opdat ze in een nieuw akkoord met strengere voorwaarden zouden toestemmen.







Iran van zijn kant heeft zijn uraniumvoorraden vergroot en neemt zo almaar meer afstand van het akkoord.

Cornel Feruta, de interimdirecteur van het AIEA, roept Iran op om zo snel mogelijk te antwoorden op de vragen die de IAEA in zijn hoedanigheid van controleur heeft gericht aan het land. “Er moet snel gehandeld worden”, aldus Feruta.

