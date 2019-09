Ook Rutten heeft vragen bij overstap naar KPN

Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten stelt zich vragen bij de overstap van CEO Dominique Leroy van Proximus naar KPN. “Ik zeg het niet vaak, maar als het over de overstap naar de concurrentie gaat, heeft de vakbond een punt”, zegt Rutten vandaag op twitter. De vakbonden bij het telecombedrijf zijn misnoegd over de overstap van Leroy naar het Nederlandse bedrijf. In een brief aan de voorzitter van de raad van bestuur, Stefaan De Clerck, uiten ze hun vrees dat Leroy het bedrijf bewust in een puinhoop wil achterlaten om met KPN een telecomaanval op België te lanceren. De bonden verwijzen daarbij ook naar het transformatieplan dat de CEO begin dit jaar lanceerde en waarbij 1.900 jobs verdwijnen.

Open Vld-voorzitster Rutten vindt dat de vakbonden alvast een punt hebben wat betreft de overstap naar KPN. “Je kan dat ook zeggen met respect voor de CEO, want dat weet ze wellicht zelf ook”, voegt Rutten eraan toe.







De vakbonden vinden dat Proximus onmiddellijk moet breken met Leroy, die vanaf 1 december overstapt naar KPN.

bron: Belga