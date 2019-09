Fuglsang rondt vroege vlucht af, Roglic verstevigt leiderstrui in Vuelta

Jakob Fuglsang (Astana) heeft de zestiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Deen haalde het na 144,4 kilometer met aankomst boven op de Alto de La Cubilla solo voor de Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos) en de Spanjaard Luis Léon Sanchez (Astana). Fuglsang reed al de hele dag in de aanval. In de achtergrond verstevigde de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) zijn rode leiderstrui. Hij smeerde nummer twee Alejandro Valverde een twintigtal seconden extra aan. Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) en Thomas De Gendt (Lotto Soudal) maakten eveneens deel uit van de vroege vlucht, maar moesten op de slotklim de rol lossen. De Gendt werd uiteindelijk zesde, Gilbert negende. Bij de groep der favorieten, die finishte op 5:58, diepte leider Roglic zijn voorsprong op Valverde verder uit, tot 2:48.

Voor Fuglsang is het zijn vijfde zege van het seizoen, na winst in de Ruta del Sol, een etappe in Tirreno-Adriatico, Luik-Bastenaken-Luik en het eindklassement in het Critérium du Dauphiné. Hij reed ook naar ereplaatsen in de Strade Bianche (tweede), Amstel Gold Race (derde) en Waalse Pijl (tweede). In de Tour moest Fuglsang na een val opgeven.







Morgen krijgen de renners een tweede rustdag voorgeschoteld. Woensdag wacht het peloton – tussen startplaats Aranda de Duero en de aankomst 219,6 kilometer verder in Guadalajara – een overgangsetappe over golvende wegen. De aankomst ligt op een klimmetje, dat niet gecategoriseerd werd.

Bron: Belga