Drie doden bij gezinsdrama in Dordrecht

Bij de schietpartij in de Nederlandse stad Dordrecht vanavond is sprake van een gezinsdrama waardoor drie personen om het leven zijn gekomen. De schutter zou een politieman zijn die ook zichzelf van het leven heeft beroofd. Een vierde gezinslid raakte zwaargewond, meldt De Telegraaf op basis van bronnen rond het onderzoek naar de schietpartij aan de Heimerstein in Dordrecht. Politie en ambulances rukten rond 18.30 uur uit naar de straat, waar ze in een woning een verschrikkelijk tafereel aantroffen, aldus De Telegraaf.

Bron: Belga