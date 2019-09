Coucke investeert in waterzuivering

Ondernemer Marc Coucke investeert in Ekopak, dat industriële waterzuiveringssystemen ontwikkelt en installeert. Via zijn investeringsmaatschappij Alychlo neemt Coucke een belang van 49 procent in het bedrijf uit het West-Vlaamse Tielt. Volgens Coucke is Ekopak “een gamechanger”. De Tieltse onderneming maakt van de waterstromen van bedrijven quasi gesloten ketens. Met haar technologie helpt ze bedrijven water te besparen en behandelt ze het afvalwater van bedrijven tot drinkwater of herbruikbaar proceswater.

De laatste jaren kende Ekopak een grote groei, met installaties in elf landen. “Ondertussen zijn wereldwijd al 700 bedrijven klant bij ons, waarvan 400 in België”, zegt eigenaar Pieter Loose. “Daarom hebben we groeikapitaal nodig. We waren op zoek naar een investeerder die snel beslissingen kan nemen en toen kwamen we via via in contact met Marc Coucke. We hadden niet veel tijd nodig om hem van ons project te overtuigen. We zijn heel blij dat hij er is ingestapt.”







Volgens Loose is de filosofie achter Ekopak het veiligstellen van de waterreserves. “Water wordt schaars en ons land verbruikt jaarlijks meer dan 20 procent van de langetermijnvoorraad”, zegt hij. “We kunnen het niet blijven oppompen. Daarom zijn we ons met Ekopak verder gaan toeleggen op het slimmer inzetten en recuperen van water.”

Ook Coucke is overtuigd van die filosofie. Met de kapitaalsverhoging wil hij het West-Vlaamse bedrijf internationaal nog sneller doen groeien. Volgens hem past Ekopak ook binnen een bredere maatschappelijke context en biedt het bedrijf “aanzienlijke ecologische en maatschappelijke relevantie”. “Bedrijven die met Ekopak werken, maken het verschil”, aldus Coucke. “We denken dus dat er nog heel veel groeipotentieel is.”

Volgens De Tijd mikt Ekopak dit jaar op een omzet van 12 miljoen euro. Het bedrijf telt 25 werknemers.

bron: Belga