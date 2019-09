Bezetting van paleistuin op 12 oktober luidt begin in van reeks acties tegen klimaatcrisis

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de klimaat- en ecologische crisis. De groep organiseert een reeks acties, waarvan de eerste gepland is op 12 oktober. Die dag wordt iedereen uitgenodigd om in de tuin van het koninklijk paleis deel te nemen aan thematische volksvergaderingen over hoe België moet reageren op de crisis. “De paleistuin (aan het Paleizenplein, red.) bevindt zich in het hart van de zogenaamde ‘neutrale zone’, waar alle demonstraties verboden zijn. Deelnemen aan de volksvergaderingen is daarom een dubbele politieke daad”, aldus de groep in een persbericht. “Het is enerzijds een manifestatie van burgerlijke ongehoorzaamheid die zich rechtstreeks richt tot de koning en zo aankaart hoe de Belgische politieke machten er niet in slagen het hoofd te bieden aan de klimaat- en ecologische noodsituatie. Daarnaast is het een demonstratie van burgerlijke verantwoordelijkheid. Door te participeren in volksvergaderingen, kunnen burgers zich namelijk direct engageren en een politiek alternatief bieden dat de crisis daadwerkelijk aanpakt zonder onze democratische en menselijke waarden te verwaarlozen.”

Tijdens de “bezetting” van de paleistuin vinden een twintigtal volksvergaderingen plaats met elk 30 tot 50 deelnemers. Ze bespreken verschillende aspecten van wat België kan toen om een ecologische catastrofe af te wenden. De vergaderingen duren tot alle kwesties diepgaand zijn besproken, “zo nodig tot de volgende dag”. Aan de deelnemers wordt gevraagd een eigen stoel mee te nemen.







Volgens Extinction Rebellion slagen onze regeringen er niet in om het basisrecht te garanderen op een bescherming van een gezond milieu. Ze negeren adviezen van wetenschappers, zijn nalatig in hun internationale verplichtingen en de politieke partijen zijn verwikkeld in een web van communautaire disputen en electorale belangen. “België stevent recht op een muur af en brengt het welzijn van zijn inwoners en mensen over de hele wereld in gevaar”, klinkt het.

Daarom roept de groep de burgers op om zich te mobiliseren. Na de actie van 12 oktober zullen, tot de lente van 2020, nog meer acties georganiseerd worden. Concreet eisen de manifestanten dat de regering officieel de ernst van de situatie erkent en de bevolking de waarheid vertelt, dat ze de klimaat- en ecologische noodtoestand uitroept en dat ze de creatie van burgerplatforms toelaat en hun autoriteit erkent.

bron: Belga