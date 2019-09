In Luik is een agent ernstig verwond door een gewapende man tijdens een interventie maandagochtend omstreeks 08.20 uur. De agent verkeert in kritieke toestand, aldus de lokale politie. De aanvaller is overleden. De feiten speelden zich af in de rue de Visé. De agent kon zijn dienstwapen trekken. De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse en de straat is afgesloten.

bron: Belga