De Bruyne dirigeert Rode Duivels voorbij Schotland

De Rode Duivels hebben in Hampden Park in Glasgow op de zesde speeldag in EK-kwalificatiegroep I met 0-4 gewonnen van Schotland. De Belgen – bij wie gelegenheidsaanvoerder Kevin De Bruyne de gevierde man was – behouden zo het maximum in de groep en zijn virtueel geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar.

Net als enkele dagen geleden tegen Rusland begon Schotland ook tegen de Belgen degelijk aan de partij. De thuisploeg eiste het leer op en trok vol moed richting het doel van Thibaut Courtois, die echter niet al te zwaar aan het werk werd gezet. Bij de eerste tegenaanval was het vervolgens meteen raak voor de Duivels: Dries Mertens lanceerde Kevin De Bruyne op links en de aanvoerder bediende Romelu Lukaku op het juiste moment voor doel. Dergelijke kansen laat de Inter-aanvaller niet liggen en dus stond het na welgeteld negen minuten al 0-1 in Hampden Park. Nummer 49 voor Big Rom.

Drie assists en een goal







Nog voor het halfuur was de wedstrijd al gespeeld, toen zowaar Thomas Vermaelen een voorzet van opnieuw De Bruyne binnentikte : 0-2 na 24 minuten. Schotland was werkelijk nergens en enkele minuten later kopte Toby Alderweireld na een hoekschop van KDB de 0-3 tegen de netten: assist nummer drie in 23 minuten voor De Bruyne. De tweede helft was een maat voor niets, in de slotfase zette De Bruyne de kroon op het werk door zelf de 0-4 te scoren.

Kwalificatie wenkt

Met achttien op achttien zijn de Rode Duivels zo goed als zeker geplaatst voor Euro 2020. Het verschil met de nummer drie in de stand, Kazachstan (7 punten), bedraagt 11 punten terwijl er nog 12 te verdienen zijn. Mathematische zekerheid is er pas komende speeldag na de thuiswedstrijd tegen voetbaldwerg San Marino. Rusland volgt na de 1-0-thuiszege van gisteravond tegen Kazachstan met vijftien op achttien op de tweede plaats in de groep.