Advocate klust bij als prostituee: “50.000 euro verdiend op drie weken tijd”

Een Amerikaanse mama van één heeft in een openhartig interview verteld dat ze naast haar job als advocate betaald wordt voor seks. Haar echtgenoot steunt haar daar volledig in.

Katherine Sears is een 30-jarige advocate en mama van een zoontje uit Des Moines in Iowa. Drie jaar geleden koos ze ervoor om naast haar carrière als advocate geld bij te verdienen als prostituee. Dat doet ze enkel in Nevada, waar prostitutie legaal is.

Indoctrinatie







De getrouwde vrouw verdient een aardig centje bij als prostituee. “Ik vind seks leuk. Waarom zou je er dan niet even goed betaald voor kunnen worden? Mijn record is 50.000 euro op drie weken tijd”, vertelt ze aan KCCI.

Ze doet haar verhaal omdat ze het belangrijk vindt dat vrouwen open moeten kunnen zijn over alle vormen van seksualiteit. “De maatschappij kijkt neer op vrouwen die open zijn over seksualiteit. Van vrouwen wordt verwacht dat ze zijn zoals ze horen te zijn en niet anders, want dan ben je slecht. Ik vind dat pure indoctrinatie”, klink het.

Eigen lichaam

De advocate hoopt dat prostitutie op deze manier een minder negatieve bijklank krijgt. “Hoe meer we erover praten, hoe groter de kans dat prostitutie uit de criminele sfeer raakt. Het moet uiteindelijk de bedoeling zijn om prostitutie in elke Amerikaanse staat te legaliseren. Prostituees zijn immers ook mensen. Hun lichaam is van hen en de maatschappij heeft absoluut geen reden om hen te zeggen wat ze met hun lichaam al dan niet mogen doen”, besluit ze.