Stille mars voor vrede, het klimaat en sociale rechtvaardigheid trekt door Brussel

Aan het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten Bozar is omstreeks 14 uur een stille mars voor vrede, het klimaat en sociale rechtvaardigheid vertrokken. Enkele honderden mensen stappen mee. Met deze manifestatie willen de organisatoren van vzw Emergences en de Klimaatcoalitie hun zorgen uitspreken over de huidige ecologische en sociaal-economische uitdagingen. Het doel van de stille mars is om een bewustwording op gang te brengen rond zowel de sociale als de klimaatrechtvaardigheid als het persoonlijke engagement van de mensen. De vereniging Emergences spoort de individuen aan om vanuit de gedachtegang van Ghandi, “Be the change you want to see in the world”, zelf een steentje bij te dragen en hun beweging te vergroten. Ze merken dat veel mensen bekommerd zijn, maar tegelijkertijd gestresseerd, ongerust of zelfs moedeloos worden door de omvang van de problemen.

De stoet wordt geleid door twee grootheden uit de meditatiewereld, Satish Kumar en Matthieu Ricard. Zij worden vergezeld door Youth for Climate boegbeeld Adélaide Charlier. Het publiek dat mee stapt in de stille mars bestaat zowel uit families met kinderen als senioren en jonge activisten. Hun tocht eindigt aan het Egmontpark.







De mars voor vrede, het klimaat en sociale rechtvaardigheid is een voorproefje van de derde wereldwijde klimaatstaking op vrijdag 20 september.

bron: Belga