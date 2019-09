Orkaan Dorian – Afgezwakte maar toch nog gevaarlijke Dorian komt aan land in Canada

Dorian is zaterdagavond aan land gekomen in Halifax, de hoofdstad van de Canadese provincie Nova Scotia. Hoewel de orkaan is afgezwakt, blijft hij nog gevaarlijk. De weerdiensten verwachten stortregens en golven van twintig meter hoog. Nadat hij de Bahama’s verwoestte en langs de Atlantische kust van de Verenigde Staten passeerde, is Dorian gedegradeerd tot een “zeer intense post-tropische cycloon”. Dat stelt het Canadian Hurricane Centre, dat erop wijst dat het weerfenomeen nog gevaarlijk is omdat het stevige windstoten veroorzaakt.

Tot nu toe zijn er windsnelheden tot 140 kilometer per uur gemeten. Volgens de autoriteiten zaten meer dan 300.000 huizen onder stroom in Nova Scotia.

“De veiligheid van de Canadezen is onze absolute prioriteit en we zijn klaar om Atlantisch Canada te helpen”, liet de Canadese premier Justin Trudeau weten op Twitter.

Verwacht wordt dat Dorian zich zondag begeeft naar het oosten van Canada. De storm verplaatst zich aan 47 kilometer per uur. Er gelden weerwaarschuwingen op het Prins Edwardeiland, in de provincie New Brunswick, het oosten van de provincie Québec en de provincie Newfoundland en Labrador.

Bron: Belga