Man aangehouden voor brandstichting in eigen appartement in Poperinge

Een 50-jarige man uit Poperinge is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting in zijn eigen appartement. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. De verdachte ontkent de feiten. De brandweer van de zone Westhoek werd vrijdagavond om 23 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in Werf in Poperinge. Ter plaatse bleek het om een hevige brand in een dakappartement te gaan. De bewoner bevond zich op het terras aan de achterkant van het gebouw. Met behulp van de ladderwagen kon de brandweer hem in veiligheid brengen. Het slachtoffer was mogelijk bevangen door de rook en werd daarom ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Alle andere bewoners konden het gebouw op tijd verlaten. Het dakappartement is volledig vernield en ook de andere appartementen liep rook- en waterschade op.

De Ieperse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken. Uit zijn eerste bevindingen blijkt dat het vuur wellicht opzettelijk werd aangestoken. In die omstandigheden werd de 50-jarige bewoner van het dakappartement gearresteerd en ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer zal dinsdag moeten oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.

bron: Belga