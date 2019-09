Israël bestookt Hamas in Gazastrook na aanval met drone

De Israëlische luchtmacht heeft gisterenavond verschillende militaire doelwitten van Hamas bestookt als vergelding voor een aanval met een drone vanaf de Gazastrook. Dat heeft het Israëlische leger gemeld. Er is voorlopig geen sprake van gewonden. Twee doelwitten in het noorden en midden van de Gazastrook werden zwaar beschadigd door lucht- en grondraketten. Eerder zaterdag was volgens het leger een drone vanaf de Gazastrook het Israëlische luchtruim binnengedrongen en had er een explosief gedropt op een militair voertuig, waarbij het voertuig licht beschadigd raakte. Het was de eerste keer dat vanaf de Gazastrook een drone ingezet werd met explosieven tegen doelwitten in Israël.

Na de drone-aanval tweette Hamas-leider in Gaza Issam Da’alees: “Gisteren vermoordden jullie onze kinderen in Gaza, vandaag hebben onze helden geantwoord.”







Vrijdag waren twee Palestijnse tieners, van 14 en 17 jaar oud, doodgeschoten en raakten tientallen anderen gewond bij schermutselingen aan de grens tussen Israël en Gaza. Palestijnse fracties, waaronder Hamas, hielden Israël verantwoordelijk voor de dood van de tieners en zwoeren wraak.

Zowat 310 Palestijnen zijn gedood en duizenden anderen gewond geraakt bij schermutselingen met Israëlische soldaten nabij de grens sinds protesten begonnen in maart 2018, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Gezondheid van Gaza.

Bron: Belga