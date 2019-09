Evgenia Brendes, Michael Vergauwen en Studio ORKA pakken Theaterprijzen

Actrice Evgenia Brendes voor haar rol in Dounia B, Michael Vergauwen in Who’s Afraid of Virginia Woolf en Studio ORKA met de voorstelling Craquelé. Dat zijn de winnaars van de Theaterprijzen 2019, zondagavond uitgereikt door de Acteursgilde op het TheaterFestival in Gent. Dit jaar werkte de Acteursgilde, de Vlaamse belangenvereniging voor professionele acteurs, voor het eerst samen met het TheaterFestival voor de uitreiking van de Theaterprijzen. “We willen de hoogstaande kwaliteit van onze theateracteurs en -actrices in de schijnwerpers zetten, en daarvoor is het TheaterFestival natuurlijk de perfecte context,” zegt Michaël Pas, woordvoerder van de Acteursgilde. “Dat we tegenwoordig internationaal hoge ogen gooien met onze Vlaamse televisiereeksen en films, heeft ook te maken met het hoge niveau van ons theater. In de repetitiezaal en op de planken ontwikkelt een acteur zijn vak. Voor een publiek sta je bij wijze van spreken naakt, je kan je niet verschuilen achter technisch vernuft of montage.”

Een vakjury van twaalf acteurs en actrices bezocht meer dan tachtig voorstellingen dit theaterseizoen. Op basis daarvan werd een shortlist gemaakt, waaruit elk van de 650 leden van de acteursvereniging de favoriete acteursprestaties mocht aanduiden. “Evgenia Brendes krijgt de prijs voor meest gewaardeerde prestatie actrice, voor haar rol in Dounia B, een meeslepend verhaal van een hedendaagse heldin”, meldt de Acteursgilde. “De prijs voor meest gewaardeerde prestatie acteur gaat dit jaar naar Michael Vergauwen voor zijn rol in Who’s Afraid of Virginia Woolf van theatergezelschap de KOE, naar Edward Albee’s klassieker uit 1962. Studio ORKA, dat dit jaar te zien is op Het TheaterFestival in Gent met de voorstelling Craquelé, wint de prijs voor het ensemble met meest gewaardeerde samenspel.”

bron: Belga