Commando van 70 gewapende personen opgepakt in Mexico

Een commando van ongeveer 70 gewapende mensen is zaterdag opgepakt door de politie en het leger in het zuiden van Mexico. Volgens de autoriteiten stond de groep klaar om een concurrerende drugsbende aan te vallen. De massale arrestatie vond plaats in La Union, in het noordwesten van Guerroro, een van de meest gevaarlijke deelstaten van Mexico, waar een drugsoorlog tussen verschillende bendes woedt.

“Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt dat deze mensen wilden optreden tegen leden van een andere criminele groep over de controle van een bepaalde zone”, verklaarde het Mexicaanse ministerie van Veiligheid in een mededeling.

De groep was uitgerust met verschillende wapens. Ze werd onderschept tijdens de reis naar de stad Petacalco in een konvooi van verschillende voertuigen. De vermeende daders zullen voor de rechter verschijnen.

In Mexico zijn bij het geweld van drugsbendes al meer dan 250.000 doden gevallen sinds 2006.

