Vlaams Belang betoogt tegen heropening asielcentrum in Leopoldsburg

Vlaams Belang Leopoldsburg-Heppen heeft vandaag betoogd tegen de heropening van het asielcentrum ‘Kwartier Moorslede’ in Leopoldsburg. Volgens Vlaams Belang verzamelden zo’n 110 betogers aan het centrum, waaronder Kamerlid Annick Ponthier, parlementslid Chris Janssens en kopman Filip Dewinter. Ook de extreemrechtse organisatie Voorpost nam deel aan de betoging. Rode Kruis-Vlaanderen gebruikt vanaf 23 september Kwartier Moorslede opnieuw als noodopvangcentrum voor 500 asielzoekers. Volgens Vlaams Belang zijn de inwoners van Leopoldsburg niet tevreden met de heropening van het asielcentrum. “Tijdens de betoging waren er veel mensen aanwezig die aan de overkant wonen. Deze keer is er niks gecommuniceerd naar de mensen toe. Vorige keer was er nog een infoavond geweest. De mensen zijn er niet mee opgezet”, zegt Stephanie Goossens, bestuurslid van Vlaams Belang Leopoldsburg-Heppen.

Het opvangcentrum zou volgens de betogers voor overlast zorgen. “Het heeft voor overlast gezorgd en dat gaat nu weer voor overlast zorgen. In Lommel zitten er ook 800 en dat zijn er heel veel op korte afstand. Het grootste deel zijn geen asielzoekers maar gelukzoekers”, stelt Goossens.







Kwartier Moorslede in Leopoldsburg deed in 2015 ook al dienst als opvangcentrum voor asielzoekers. De opening in het najaar komt er op vraag van de federale overheid. Het centrum zal plaats bieden aan 500 bewoners en moet zo een antwoord geven op het tekort aan opvangplaatsen. Zo’n 60 medewerkers – waarvoor dinsdag nog een jobdag volgt – zullen het project in goede banen leiden.

bron: Belga