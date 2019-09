Onrust Hongkong – Hongkong zet zich schrap nu manifestanten terugkeren naar luchthaven

In Hongkong trekken de manifestanten opnieuw naar de luchthaven. De politie is al massaal in oproeruitrusting aanwezig aan stations waar treinen richting de luchthaven vertrekken. Hoewel de regering eerder deze week toegevingen deed, blijven de burgers protesteren. De manifestanten gebruiken dezelfde tactiek als vorige week. Zo veroorzaken ze chaos door de treinen van en naar de luchthaven stil te leggen en wegen te blokkeren, waardoor de passagiers uren moeten wachten. Vorige week gingen heel wat passagiers te voet naar het meest nabijgelegen station, verschillende kilometers verder. Ook dat station werd na verloop van tijd geblokkeerd door betogers.

De luchthaven van Hongkong, die een van de drukste ter wereld is, was de voorbije weken een belangrijke locatie voor de protesten tegen de regering. Volgens de manifestanten zal de politie minder snel geneigd zijn om traangas te gebruiken op een drukke en internationale plaats.

Eerder deze week kondigde de regeringsleider van Hongkong, Carrie Lam, aan dat ze de omstreden maatregel intrekt die uitlevering aan moederland China mogelijk zou maken.

Bron: Belga