Iran schakelt geavanceerde centrifuges in voor verrijking uranium

Iran schakelt meer moderne en geavanceerde centrifuges in om uranium te verrijken. Dat heeft Behrouz Kamalvandi, woordvoerder van het Iraanse nucleaire agentschap AEOI, vandaag aangekondigd. Het land trekt zich steeds meer terug uit het nucleair akkoord van 2015. Ondanks die gefaseerde terugtrekking, zal Iran wel nog internationale waarnemers hun werk laten doen. Het agentschap schakelde 20 centrifuges van het type IR-4 en 20 van het type IR-6 in, aldus Kamalvandi tijdens een persconferentie in Teheran. Volgens het akkoord over het Iraanse nucleaire programma uit 2015 mag verrijkt uranium enkel geproduceerd worden met centrifuges van de eerste generatie (IR-1).

“We zullen de samenwerking met het internationale nucleaire agentschap ook in deze nieuwe fase voortzetten en de toegang van IAEA-inspecteurs (Internationaal Atoomenergieagentschap, nvdr.) tot onze faciliteiten niet beperken”, aldus de woordvoerder. De waarnemende topman van het IAEA, Cornel Feruta, ontmoet zondag meerdere Iraanse functionarissen om het over de plannen van Iran te hebben.







De Iraanse president Hassan Rohani kondigde woensdag aan dat Iran het einde eist van alle beperkingen rond de ontwikkeling en onderzoek van het Iraanse kernprogramma. Teheran perkt daarmee opnieuw engagementen in die het land in 2015 aanging met een nucleair akkoord met de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Europese Unie. Sinds de Amerikaanse president Donald Trump zijn land uit dat akkoord terugtrok, staat de hele deal op losse schroeven. De Europese Unie wil de nucleaire deal wel redden.

