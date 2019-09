Dit najaar gedurende elf weekends geen treinen tussen Hasselt en Tongeren

Infrabel voert dit najaar grote onderhouds- en vernieuwingswerken uit aan de spoorinfrastructuur van de spoorlijn Hasselt-Tongeren (lijn 34). Daardoor rijden er gedurende elf weekends in september, oktober en november geen treinen. De NMBS legt vervangbussen in op het traject. Verspreid over verschillende werven op het 25 km lange spoortraject worden er sporen, dwarsliggers, ballast (steenslag), bovenleidingen en overwegen gemoderniseerd. Onder meer in het station van Hasselt en dat van Tongeren wordt de bovenleiding vernieuwd.

De werkzaamheden gebeuren gefaseerd tijdens elf weekends: alle weekends in september en oktober en de laatste twee weekends van november, en dit telkens van zaterdag 5 uur ’s ochtends tot maandag 4 uur ’s ochtends. Tijdens deze elf werkweekends is er geen treinverkeer mogelijk. De NMBS legt vervangbussen in voor de reizigers tussen Hasselt en Tongeren, in beide richtingen, met haltes in alle tussenliggende stations en stopplaatsen (Hasselt, Diepenbeek, Bilzen en Tongeren). De uurregeling van de bussen is afgestemd op die van de treinen en is vooraf aangekondigd in de betrokken stations en op de website www.nmbs.be.

Door de werken zullen bovendien elf overwegen (5 in Diepenbeek, 4 in Bilzen, 2 in Hoeselt) in bepaalde periodes worden afgesloten voor alle verkeer. In samenspraak met de gemeenten wordt een omleiding voorzien.

“Het zijn werken die noodzakelijk zijn om een veilig, stipt en kwalitatief spoorwegnet te kunnen blijven garanderen aan onze klanten”, luidt het zaterdag in een mededeling van Infrabel.

bron: Belga