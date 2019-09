Challenger New Haven – Sander Gille en Joran Vliegen grijpen naast toernooizege

Sander Gille en Joran Vliegen zijn er niet in geslaagd het dubbelspel te winnen op het Challengertoernooi in het Amerikaanse New Haven (Connecticut). In de finale van het met 162.480 dollar gedoteerde hardcourttoernooi verloren de Limburgers, die het eerste reekshoofd vormden, in twee sets van de Amerikanen Robert Galloway en Nathaniel Lammons. Het werd 7-5 en 6-4 na een uur en vijf minuten tennis.

Gille (28) en Vliegen (26) mikten op een veertiende titel in het Challengercircuit, een tweede dit jaar na winst in juni op het toernooi van het Slovaakse Bratislava.

Deze zomer boekte het Davis Cup-duo zijn eerste successen op de ATP Tour. Ze zegevierden in juli in het Zweedse Bastad en het Zwitserse Gstaad. Begin augustus waren ze verliezend finalist in het Oostenrijkse Kitzbühel.

