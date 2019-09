T-Rex beschikte over ingebouwde airconditioning

De Tyrannosaurus rex is misschien wel de beroemdste dinosauriër die ooit onze aarde bevolkte. Het reusachtige roofdier staat bekend om z’n korte voorpootjes (die stof opleverden voor duizenden memes) en zijn reusachtige hoofd. Terwijl hij jacht maakte op planteneters kon hij grote snelheden halen, maar daarbij was een afkoelingsmechanisme onontbeerlijk.

Wetenschappers doen al onderzoek naar de T-Rex sinds de ontdekking van het eerste fossiel in 1874. Sindsdien werden verschillende tientallen skeletten opgegraven en onder de loep genomen. We weten dus relatief veel over de dinosoort en de laatste ontdekking is toch wel opmerkelijk: de Tyrannosaurus rex zou een ingebouwde airco hebben gehad.

Holtes







De schedel van een T-Rex wordt onder andere gekenmerkt door twee reusachtige openingen. Vroeger werd aangenomen dat die gevuld waren met spiermassa, maar een nieuwe studie weerlegt die theorie. Volgens Casey Holliday van de University of Missouri en zijn collega’s waren de holtes niet gevuld met spieren, maar met bloedvaten. Die dienden om de T-Rex sneller te laten afkoelen. Om tot die conclusie te komen, maakten ze beelden van alligators met een thermografische camera. De reptielen hebben namelijk soortgelijke holtes als de Tyrannosaurus en gebruiken de daarin gelegen bloedvaten om op te warmen en af te koelen. Verder onderzoek is nodig om de theorie te staven, maar de resultaten, gepubliceerd in Anatomical Record, zijn alvast veelbelovend.