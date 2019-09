Zimbabwaanse ex-president Robert Mugabe overleden

Robert Mugabe, de gewezen president van Zimbabwe, is overleden op 95-jarige leeftijd. Dat bevestigt de huidige president Emmerson Mnangagwa. De onafhankelijkheidsheld en later steeds meer autoritaire leider overleed twee jaar na zijn afzetting. “Het is met het grootste verdriet dat ik het overlijden van de stichtende vader van Zimbabwe en de voormalige president, Robert Mugabe, aankondig”, aldus Mnangagwa. Hij noemde Mugabe nog een “icoon van bevrijding”, die “zijn leven heeft gewijd aan de emancipatie en het mondig maken van zijn volk”. “Zijn bijdrage tot de geschiedenis van ons land en continent zal nooit worden vergeten.”

Mugabe overleed na een ziekte, bevestigde zijn familie aan de Britse omroep BBC. De ex-president zwaaide de scepter over Zimbabwe sinds de onafhankelijkheid van het land in 1980. In november 2017 moest hij aftreden onder druk van het leger, het volk en zijn partij Zanu-PF. De ex-president liet een economische puinhoop achter.







De ex-president had een behandeling gekregen voor een niet nader bepaalde ziekte in Singapore sinds april dit jaar. In augustus had Mnangagwa het land gezegd dat Mugabe in een buitenlands ziekenhuis was opgenomen, maar dat hij aan de beterhand was.

bron: Belga