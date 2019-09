Waasland-Beveren strikt Japans international Yuki Kobayashi

Waasland-Beveren heeft zijn kern versterkt met de Japanse middenvelder Yuki Kobayashi. De 27-jarige middenvelder was transfervrij en ondertekende een contract voor twee seizoenen. Hij krijgt op de Freethiel het rugnummer 10. Kobayashi werd in 2016 door het Nederlandse Heerenveen naar Europa gehaald. Zijn contract liep deze zomer af in Friesland. Vorig seizoen was hij goed voor acht assists in 29 Eredivisiematchen.

De Japanner telt acht caps achter zijn naam en maakte daarin een goal. Zijn laatste interland dateert van de oefenmatch tegen El Salvador (2-0) op 9 juni.







Maandag sluit Kobayashi aan bij de selectie van coach Arnauld Mercier.

