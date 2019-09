Proximus League – Union is leider na gelijkspel in Lommel

Union Saint-Gilloise heeft vrijdagavond de vijfde speeldag in de Proximus League ingezet met een 2-2 gelijkspel op bezoek bij SK Lommel. De Brusselaars voeren de stand voorlopig aan met 10 punten. Lommel (3 punten) wacht nog steeds op zijn eerste overwinning en is zesde. Union schoot stevig uit de startblokken, maar het was Lommel dat op voorsprong klom. Met een heerlijke halfvolley zette Naudts (22.) de 1-0 op voorsprong. Nog voor de rust zetten de Brusselaars orde op zaken. Na mistasten van de doelman was Vega (40.) het snelste op de bal: 1-1 na 45 minuten. Na de pauze werd een Lommels doelpunt van Cauwenberg afgekeurd wegens buitenspel, maar dat bleek slechts uitstel. Bij een hoekschop kopte Santermans (57.) overhoeks de 2-1 binnen. Vega (69.) redde met zijn tweede van de avond nog een punt voor de bezoekers.

Zaterdag vindt de topper van de vijfde speeldag plaats tussen Westerlo en Beerschot. De Kemphanen kunnen mits een overwinning de leidersplaats veroveren. Het startschot wordt om 17u00 gegeven in het Kuipje. Om over Union naar de leiding te wippen, moet OH Leuven voor eigen publiek (aftrap 20u30) zien af te rekenen met Roeselare. De West-Vlamingen wonnen nog niet. Zondag gaat ook de verrassende rode lantaarn Lokeren op zoek naar zijn eerste driepunter op het veld van Virton.

bron: Belga