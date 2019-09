Orkaan Dorian – Dodentol op Bahama’s loopt op tot 30

Op de Bahama’s is de dodentol na de doortocht van orkaan Dorian opgelopen tot 30. Dat heeft premier Hubert Minnis donderdag aan de Amerikaanse zender CNN gezegd. Enkele uren eerder had minister van Gezondheid Duane Sands het nog over minstens 23 doden. Hij zei toen ook te verwachten dat het uiteindelijke aantal doden “ontstellend” hoog zal zijn. Orkaan Dorian bereikte zondag de Bahama’s en ging gepaard met windsnelheden tot bijna 300 kilometer per uur. Drie dagen lang richtte de storm een ware ravage aan op de eilandenstaat. Het gaat om de ergste orkaan op de Bahama’s sinds het begin van de metingen. Er worden nog steeds heel wat mensen vermist, maar als gevolg van de omvang van de schade gaan de zoekacties en reddingswerken maar traag vooruit.

bron: Belga