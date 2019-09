Militair voertuig in brand gestoken in Sint-Gillis

Vlakbij het Brusselse Zuidstattion, in Sint-Gillis, is dezez middag een legervoertuig in brand gestoken. Dat meldt VRT NWS en het nieuws wordt bevestigd door de politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) en het Brusselse parket. Een getuige kon meteen ingrijpen, waardoor het vuur snel gedoofd was en de schade beperkt bleef, klinkt het. Het incident vond plaats op het Marcel Broodhaersplein. Daar stond een vrachtwagen voor personeelstransport die wordt ingezet bij de ‘Operatie Vigilant Guardian’, de operatie van de militairen om een oogje in het zeil te houden op straat. Een onbekende probeerde brand te stichten aan het voertuig maar een getuige zag dat gebeuren en greep meteen in. Het vuur was meteen gedoofd en de schade bleef zeer beperkt.

Het Brusselse parket heeft een branddeskundige aangesteld en heeft een onderzoek geopend om de dader of daders te identificeren.







bron: Belga