Memorial Van Damme: Noah Lyles loopt in knaltijd naar zege op 200 meter, Vanderbemden mist nipt WK

De Amerikaanse spurtbom Noah Lyles heeft een week na zijn zege op de 100 meter tijdens de eerste Diamond League-finale in Zürich ook de winst veroverd op de 200 meter. Op de Memorial Van Damme, de tweede Diamond League-finale, won Lyles in 19.74, goed voor zijn tweede cheque van 50.000 dollar. De Amerikaan werd op het podium vergezeld door de Turkse Europees en wereldkampioen Ramil Guliyev (19.86) en de Canadees Andre de Grasse (19.87). Voor zowel Guliyev als De Grasse was het hun seizoensbeste. Onze landgenoot Robin Vanderbemden werd zesde in 20.51 en bleef daarmee vijftien honderdsten boven de WK-limiet. Zijn persoonlijk record is 20.43.

Vanderbemden zal ook zonder zijn individuele kwalificatie op de 200 meter meer dan waarschijnlijk naar Doha afreizen. De Luikenaar maakt al jaren deel uit van de Belgian Tornados, de mannelijke estafetteploeg op de 4×400. Hij is ook een kanshebber om deel te nemen aan de gemengde aflossing.







bron: Belga