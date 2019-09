Memorial Van Damme: Asher-Smith klopt topfavoriete Fraser-Pryce op 100 meter

De Britse Dina Asher-Smith heeft de zege gepakt op het koninginnennummer bij de vrouwen op de Memorial Van Damme. Asher-Smith won in een tijd van 10.88, haar seizoensbeste, voor de Jamaicaanse topfavoriete Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.95) en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (11.09). De Nederlandse Dafne Schippers werd vierde in 11.22. Er namen geen Belgische vrouwen deel. De 32-jarige Fraser-Pryce, voormalig olympisch en wereldkampioene en terug na een zwangerschapsperiode, was de favoriete. De Jamaicaanse won dit seizoen tot dusver de twee Diamond League-meetings waaraan ze deelnam, en had – samen met Elaine Thompson – de beste wereldjaarprestatie op haar naam staan. Ze moest echter de duimen leggen voor Asher-Smith.

De 23-jarige Britse is een toptalent en pakte vorig jaar de Europese titels op de 100 en 200 meter.







In het verspringen is Hanne Maudens er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK atletiek in Doha (27 september-6 oktober). De 22-jarige meerkampster bleef steken op een sprong van 5m80. Voor deelname aan het WK was 6m72 nodig. Maudens heeft in het verspringen een persoonlijk record van 6m51, haar seizoensbeste was 6m42. Eerder slaagde de Oost-Vlaamse er al niet in zich in de zevenkamp te plaatsen voor het WK.

De zege in het verspringen in het Koning Boudewijnstadion ging naar de Duitse Malaika Mihambo, met een sprong van 7m03. Het podium werd vervolledigd door de Amerikaanse Brittney Reese (6m85) en de Britse Katarina Johnson-Thompson (6m73), die in Doha op het WK de grootste tegenstander van Nafi Thiam in de zevenkamp lijkt te gaan worden.

bron: Belga