Martinez kiest voor Januzaj, Batshuayi, Origi en Denayer tegen San Marino

Bondscoach Roberto Martinez geeft vanavond (20u45 in Serravalle) in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen voetbaldwerg San Marino verrassende basisplaatsen aan Adnan Januzaj, Michy Batshuayi en Divock Origi. Zij vormen voorin een onuitgegeven trio. Achterin is Jason Denayer de vervanger van de geblesseerde Vincent Kompany. Kevin De Bruyne en dus niet Jan Vertonghen is de aanvoerder. Denayer krijgt Toby Alderweireld en Jan Vertonghen naast zich, Thibaut Courtois staat in doel. Op het middenveld zijn Thomas Meunier (rechts) en Yannick Carrasco (links) de wingbacks, Kevin De Bruyne en Youri Tielemans staan centraal. Tielemans is de vervanger van Axel Witsel, Carrasco komt in de ploeg voor Thorgan Hazard, die net als zijn broer Eden er met een kwetsuur niet bij is.

Voorin is Origi de verrassende vervanger van Edinho, maar de bondscoach besloot ook topschutter aller tijden Romelu Lukaku en Dries Mertens te wisselen en zo komen Januzaj en Batshuayi in de ploeg. Vooral Origi en Batsman kunnen de speelminuten goed gebruiken. Maandag wacht met de verplaatsing naar Schotland dan het serieuzere werk en kan er een typeploeg verwacht worden – met Lukaku, Mertens en achterin Vermaelen. De Schotten spelen vanavond eerst nog thuis tegen Rusland, de nummer twee in de groep.







De Duivels begonnen vlekkeloos aan het parcours richting EK en boekten vier zeges in evenveel wedstrijden. België klopte in eigen huis Rusland (3-1), Kazachstan (3-0) en Schotland (3-0). Tussendoor haalde het team van Martinez ook in Cyprus de volle buit (0-2). Met twaalf punten voeren de Belgen groep I aan, voor Rusland (9), Kazachstan en Schotland (elk 6). Cyprus (3) en San Marino (0) sluiten de rangen. De top twee plaatst zich rechtstreeks voor Euro 2020 en mits een degelijk resultaat in dit tweeluik kan die kwalificatie in oktober al een feit zijn.

