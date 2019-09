Kwal. EK 2020 – Rusland blijft in het zog van de Rode Duivels dankzij zege in Schotland

Rusland heeft vrijdagavond in Hampden Park op de vijfde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties met 1-2 gewonnen op bezoek bij Schotland, dinsdag de eerstvolgende tegenstander van de Rode Duivels. Bij de rust stond er 1-1 op het scorebord in Glasgow: John McGinn had de Schotten al vroeg op voorsprong gebracht, woelwater Artem Dzyuba lukte met de rust in zicht de gelijkmaker. Op het uur bezegelde een owngoal van Stephen O’Donnell het lot van de thuisploeg: 1-2 en Schotland mag zijn EK-ambities bijna opbergen.

De Schotten zijn met zes punten naar de vierde plaats gezakt, Kazachstan is met zeven punten derde. Rusland volgt met twaalf punten in het zog van de Rode Duivels, die vrijdag een verplicht nummer in San Marino met 0-4 wonnen en met het maximum van de punten aan de leiding blijven. Cyprus is voorlaatste met vier punten, San Marino is gewoontegetrouw puntenloos laatste.

bron: Belga