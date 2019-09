Taylor Swift betaalt kankerbehandeling van jonge fan

Taylor Swift heeft via een inzamelingsactie de kankerbehandeling van de 16-jarige Trinity Foster betaald. De Amerikaanse zangeres zag dat Foster een feestje had gegeven voor het nieuwe album van Swift en doneerde daarop 9.000 euro waarmee het jonge meisje de kosten van haar chemotherapie kan dekken.

Taylor Swift heeft haar goed hart laten zien. Via de crowdfundingsite GoFundMe doneerde ze 9.000 euro aan de inzamelingsactie van Trinity Foster. Het 16-jarig meisjes lijdt aan kanker en probeert geld in te zamelen om haar chemotherapie te betalen. Swift kwam het meisje op het spoor nadat ze beelden had gezien waarin Foster en haar vrienden in het ziekenhuis de release van Swifts nieuwe album ‘Lover’ vieren.

“Hoop dat ik je een knuffel kan geven”







“Trinity, ik zag foto’s van het feestje dat je in je ziekenhuiskamer gaf ter ere van mijn nieuwe album. Ik wil je bedanken voor je steun! Ik hoop dat ik je binnenkort persoonlijk een knuffel kan komen geven, maar voor nu stuur ik je dit en al mijn liefde. Je vriendin Taylor”, schreef de zangeres bij haar donatie.

De jonge fan van de Amerikaanse zangeres startte haar inzamelingsactie in februari en haalde voor de tussenkomst van Swift al 3.600 euro op. Ze zegt dat ze actie begon omdat de chemotherapie heel zwaar is en haar verzekeringsmaatschappij niet alle kosten dekt. Foster probeerde al over te stappen naar een andere maatschappij, maar die liet ook al verstaan niet te kunnen betalen voor de medische kosten.