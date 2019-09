Onderwaterobservatorium op mysterieuze wijze verschwunden

Er is geen spoor van een onderwaterobservatorium dat zich op zo’n 20 kilometer ten noordwesten van het Noord-Duitse Kiel op de zeebodem bevond. Duikers hebben het observatorium, dat ongeveer 800 kilogram weegt, al twee keer zonder succes proberen te lokaliseren.

Het observatorium wordt beheerd door het Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research en moest gegevens verzamelen over veranderingen in de Baltische Zee. Sinds 21 augustus werden echter geen gegevens meer doorgestuurd. Duikers van de universiteit van Kiel hebben alleen overblijfselen van een uitgerafelde kabel gevonden. Die hield het observatorium op de zeebodem, zo’n 22 meter onder het wateroppervlak. De politie is intussen met een onderzoek gestart.

Onbetaalbaar







Dat het observatorium is opgevist in het net van een vissersboot, is onwaarschijnlijk. Het ligt in beschermde wateren waar schepen niet toegelaten zijn. Een diefstal lijkt gezien de locatie ook geen realistisch scenario. Geomar sluit verder uit dat de stromingen of een groot dier met het observatorium aan de haal zijn gegaan, gezien het gewicht en de zware kabel die het op zijn plaats moest houden. Geomar overweegt nu om de hulp in te roepen van de Duitse zeemacht. De waarde van het observatorium wordt geschat op 300.000 euro, maar de data die worden ingezameld, worden als “vrijwel onbetaalbaar” beschouwd.